Защитник «Оренбурга» Гойкович прокомментировал слухи об интересе от ЦСКА

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович прокомментировал зимние слухи об интересе к нему со стороны столичных «армейцев».

«ЦСКА – это топ-команда в России. И если предложение от них было правдой, то это хорошо. Если поступит лучшее предложение, почему не уйти? Или почему не остаться, если все хорошо. Но у меня меня пока в «Оренбурге» всё хорошо», - заявил защитник «Матч ТВ».

Напомним, что об интересе к боснийцу со стороны столичного клуба сообщалось этой зимой во время открытого трансферного окна. Однако позже в руководстве «Оренбурга» заявили, что не получали по игроку предложений.

На счету 27-летнего защитника в сезоне текущем – 18 сыгранных матчей за южноуральский клуб, в них он трижды отметился ассистами.