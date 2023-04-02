Крылья Советов - Оренбург: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Воскресный день в РПЛ стартует матчем между «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Самарцы хорошо выглядят в кубковом турнире, а вот в главном турнире в этом году сплошь поражения, несмотря на интересный футбол. В соперниках команда Марцела Лички, которая в последних турах всухую одолела «Сочи» и «Спартак». Предсказать победителя в сегодняшней паре непросто, а ответ получим после 14:00, эфир на «Матч Премьер» и Arena Sport 4 Serbia. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.