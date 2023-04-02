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Крылья Советов - Оренбург: где смотреть прямую трансляцию онлайн

02 Апреля 2023 • 02:02 Комментировать
Крылья Советов
...
Оренбург
1 2.03 X 3.65 2 3.55
Через 9 ч. 24 мин.

Воскресный день в РПЛ стартует матчем между «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Самарцы хорошо выглядят в кубковом турнире, а вот в главном турнире в этом году сплошь поражения, несмотря на интересный футбол. В соперниках команда Марцела Лички, которая в последних турах всухую одолела «Сочи» и «Спартак». Предсказать победителя в сегодняшней паре непросто, а ответ получим после 14:00, эфир на «Матч Премьер» и Arena Sport 4 Serbia. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.

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Крылья Советов Оренбург
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ОРЕНБУРГ
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02.04.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Оренбург Оренбург
2.01 3.85 3.55
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02.04.23 в 14:00
Химки Химки
Краснодар Краснодар
4.50 4.10 1.74
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