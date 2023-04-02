Воскресный день в РПЛ стартует матчем между «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Самарцы хорошо выглядят в кубковом турнире, а вот в главном турнире в этом году сплошь поражения, несмотря на интересный футбол. В соперниках команда Марцела Лички, которая в последних турах всухую одолела «Сочи» и «Спартак». Предсказать победителя в сегодняшней паре непросто, а ответ получим после 14:00, эфир на «Матч Премьер» и Arena Sport 4 Serbia. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.
Крылья Советов - Оренбург: где смотреть прямую трансляцию онлайн
Оценить новость
Бонусы букмекеров
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
01 Апреля
22:56 · Россия. Премьер-лигаМихаил Кержаков ответил на вопрос об уходе брата Александра из «Кармиотиссы»
22:31 · Россия. Премьер-лигаБивол – о матче с «Уралом»: «Игра понравилась, потому что «Зенит» выиграл»
22:06 · Россия. Премьер-лигаЕрмакович – о матче с «Зенитом»: «Пропущенные мячи — это следствие нашей усталости»
21:53 · Россия. Премьер-лигаГаврилов не смог выделить кого-либо из игроков по матчу «Спартака» с «Ахматом»
Рекомендуем
Бан пользователя