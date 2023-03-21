Осинькин считает, что игроки «Крыльев» ещё не готовы для сборной России

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает, что российские игроки его команды ещё не полностью готовы стать усилением для национальной сборной России. Ранее осенью на карандаше у Валерия Карпина были несколько футболистов «Крыльев».

«По‑настоящему они не были игроками, на которых пока бы надеялись в сборной России в трудной ситуации. Все их вызовы были авансами для того, чтобы с ними знакомился главный тренер, поэтому нельзя сказать, что это готовые игроки сборной», - сказал Осинькин порталу Metaratings.

Напомним, что в финальный состав сборной России из игроков самарских «Крыльев» попал лишь один защитник Александр Солдатенков. Ранее осенью на попадание в национальную сборную претендовали голкипер Иван Ломаев, полузащитники Роман Ежов и Александр Коваленко, а также форвард Владимир Писарский, выступающий тогда за «Оренбург».