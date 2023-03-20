Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил вероятность получения российского гражданства.

«Российское гражданство? Да, это возможно. Сначала мне нужно поговорить с моим представителем и другими людьми. У нас есть общее понимание, мы уже немного говорили об этом. Мне нравится Россия и отношение людей ко мне. Но в первую очередь мои мысли о футболе и «Оренбурге», — сказал Флорентин.

Напомним, Флорентин перешёл в «Оренбург» летом прошлого года. В текущем сезоне РПЛ 24-летний футболист провёл 11 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что ранее российское гражданство получили бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.