Быстров сравнил Личку с Петржелой

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров сравнил главного тренера «Оренбурга» Марцела Личку с экс-наставником петербургской команды Властимилом Петржелой.

«Личка с Первой лиги ведёт «Оренбург». Команда в каждом матче играет зрелищно. В каких-то моментах он мне Петржелу напоминает», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Петржела возглавлял «Зенит» в период с 2003 по 2006 год, выиграв с петербургской командой Кубок Премьер-лиги.

После 20 туров РПЛ «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Свой следующий матч команда Лички проведёт 2 апреля против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.