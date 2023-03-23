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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров сравнил Личку с Петржелой

23 Марта 2023 • 12:09 Комментировать
Крылья Советов
...
Оренбург
02.04 14:00

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров сравнил главного тренера «Оренбурга» Марцела Личку с экс-наставником петербургской команды Властимилом Петржелой.

«Личка с Первой лиги ведёт «Оренбург». Команда в каждом матче играет зрелищно. В каких-то моментах он мне Петржелу напоминает», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Петржела возглавлял «Зенит» в период с 2003 по 2006 год, выиграв с петербургской командой Кубок Премьер-лиги.

После 20 туров РПЛ «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Свой следующий матч команда Лички проведёт 2 апреля против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Властимил Петржела Владимир Быстров Оренбург Марцел Личка
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