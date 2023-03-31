Спортивный директор «Оренбурга»: «Мы будем играть против «Крыльев», а не Писарского»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что матч 21-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» не будет принципиальным с точки зрения противостояния с нападающим самарской команды Владимиром Писарским, который первую часть текущего сезона провёл в «Оренбурге».

«Мы вообще об этом не думаем, это будет игра «Оренбурга» против «Крыльев». Мы будем биться за три очка. Хотим показать хороший футбол, как и в игре против «Спартака», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Матч «Крылья Советов» — «Оренбург» состоится 2 апреля. Начало — в 14:00 по московскому времени. На данный момент «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице опережая самарскую команду на 11 очков.