Агент рассказал, почему Личка не возглавил «Краснодар»

Сергей Новиков, агент главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, рассказал о том, почему чешский специалист не возглавил «Краснодар».

«Вариант с «Краснодаром»? Обе стороны хотели договориться. Однако Марцел решил остаться в «Оренбурге», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, Личка возглавил «Оренбург» в 2020 году и сумел вывести команду в РПЛ. Ранее он работал в белорусском «Динамо-Брест».

После 20 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» набрал 31 очко и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. «Краснодар» же занимает восьмую строчку, отставая от команды Лички на два балла.