Гойкович: «Оренбургу» не хватает Писарского»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович признался, что во второй части сезона команде не хватает нападающего Владимира Писарского, который зимой перешёл в «Крылья Советов».

«Посмотрите, сколько он успел забить до того, как ушёл. Конечно, нам не хватает его, но у нас сейчас есть много ребят, кто способен заменить Володю», — цитирует Гойковича «Матч ТВ».

В текущем сезоне Писарский провёл за «Оренбург» 19 матчей, забил 17 голов и отдал две результативные передачи. В составе «Крыльев Советов» 27-летний форвард успел провести шесть игр и забить три гола.

После 20 туров РПЛ «Оренбург» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко.