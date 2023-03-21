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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гойкович: «Мы все хотели, чтобы Личка остался в «Оренбурге»

21 Марта 2023 • 21:16 Комментировать
Крылья Советов
...
Оренбург
02.04 14:00

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович не скрывает своей радости от того, что рулевой южноуральской команды Марцел Личка продолжает в ней трудиться.

«У нас тренерский штаб не меняется уже два с половиной года. Очень здорово, что Марцел остался, мы все этого хотели. Думаю, в этом сезоне мы выступим ещё лучше», - цитирует Гойковича «Матч ТВ».

Напомним, неделей ранее в сети появилась информация, что Личка продлил свой контракт с оренбуржцами до окончания следующего сезона, так как нынешний контракт специалиста с командой завершался в конце сезона текущего.

«Оренбург» недавно одержал победу над одним из лидеров РПЛ – столичным «Спартаком» - 2:0. На данный момент клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 31 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Марцел Личка Ренато Гойкович
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