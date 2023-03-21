Каряка считает, что «Крылья Советов» не попадут в зону стыковых матчей

Бывший игрок «Крыльев Советов» Андрей Каряка прокомментировал последние результаты самарского клуба.

«Думаю, что в стыки они не попадут. Знаю, что в конце чемпионата «Крыльям» предстоит сыграть с топ-клубами. Это означает, что надо сейчас набирать очки, хотя побеждать можно все команды», — приводит слова Каряки Metaratings.

После 20 туров «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 20 очков. В предстоящем матче команда Игоря Осинькина встретится на своем поле с «Оренбургом». Отметим, что самарцы одержали лишь одну победу за шесть игр после зимней паузы.