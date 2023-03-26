23-летний нападающий «Ростова» Егор Голенков может стать заменой форварду самарских «Крыльев Советов» Владимиру Писарскому в случае, если тот покинет самарский клуб во время летнего трансферного окна. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Высокий 23-летний центральный нападающий «жёлто-синих» Голенков в текущем сезоне не блещет голами в РПЛ – на его счету всего один ассист за 20 игр. А вот что касается Кубка России, то в матчах этого турнира на счету молодого игрока пять голов и два ассиста в девяти встречах. Ранее мы сообщали, что нападающий планирует найти себе новый клуб.

Писарский, напомним, стал игроком «Крыльев» минувшей зимой, перебравшись из «Оренбурга», а на данный момент за новый клуб у него лишь три гола в шести встречах – все из них пришлись в ворота московских клубов в Кубке России, два - в ворота «Динамо», один – в ворота ЦСКА.