Хосе Луис Родригес, агент полузащитника «Оренбурга» Джимми Марина, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи о том, что его клиент собирается получать российское гражданство.

«Собирается ли Джимми получать российское гражданство, как некоторые его партнеры? Не уверен, пока никаких разговоров об этом не было. Всё зависит от клуба и официальных властей. Главное, что Джимми счастлив в «Оренбурге» и в России. Его все устраивает», – сказал агент.

Джимми Марин проводит свой первый сезон в России за «Оренбург». 25-летний костариканец отметился 6 голами и 3 результативными передачами в этом розыгрыше Премьер-лиги.