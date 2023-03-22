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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Джимми Марина рассказал, собирается ли его клиент получать гражданство России эксклюзив

22 Марта 2023 • 13:16 Комментировать
Крылья Советов
...
Оренбург
02.04 14:00

Хосе Луис Родригес, агент полузащитника «Оренбурга» Джимми Марина, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи о том, что его клиент собирается получать российское гражданство.

«Собирается ли Джимми получать российское гражданство, как некоторые его партнеры? Не уверен, пока никаких разговоров об этом не было. Всё зависит от клуба и официальных властей. Главное, что Джимми счастлив в «Оренбурге» и в России. Его все устраивает», – сказал агент.

Джимми Марин проводит свой первый сезон в России за «Оренбург». 25-летний костариканец отметился 6 голами и 3 результативными передачами в этом розыгрыше Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Джимми Марин
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