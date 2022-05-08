Пенальти Антона Миранчука и драма Владислава Игнатьева: «Локомотив» додавил «Рубин» и оставил его в зоне стыков

«Железнодорожники» и казанцы замыкали 28-й тур Премьер-лиги России.

Проиграв в перенесённом матче «Краснодару», «Локомотив» сильно сократил свои шансы финишировать в топовой пятёрке, а «Крылья Советов» не прочь сместить его и с шестого места. Понятно, что всё это довольно условно в отсутствие возможности попасть в еврокубки, но руководство наверняка же ставило перед «путейцами» задачу занять в итоге какое-то энное место даже в условиях затянувшейся перестройки.

Как бы то ни было с «железнодорожниками», у «Рубина» всё гораздо хуже. Если «Локомотив» спорит со своими конкурентами за места в первой половине таблицы, то казанский клуб реально рискует вылететь в ФНЛ через стыковую зону. Именно в ней оказались «рубиновые» по итогам 27-го тура, и значимо улучшить свою табличную ситуацию они могли только в случае победы на «РЖД Арене». Известно, что казанцы пострадали от массового исхода легионеров, но сейчас не время для них рефлексировать.

Ясно, что «Локомотив» был фаворитом, и на данный момент он в целом обладает более классными исполнениями, но генерировать серьёзные сюрпризы для «Рубина» ему в первом тайме не удавалось. Гости в первом тайме даже чаще били по воротам, но всё равно это выглядело достаточно усыпляюще – два удара против одного за целые сорок пять минут. До перерыва шла неострая позиционная игра, и просматривалось, что команды отложили решающее выяснение отношений на второй тайм.

Он начался с незасчитанного гола Ломовицкого – выйдя один на один, он из офсайда расправился с Дюпиным. Флажок был сразу поднят лайнсменом, и ВАР-бригада подтвердила правильность отмены гола. Чуть позже экс-игрок «Спартака» едва не отличился с передачи экс-игрока «Локо» – Ломовицкий не успел на прострел Лисаковича. То есть «Рубин» выглядел вполне самодостаточной командой, на нём не висело тяжёлым грузом кошмарное поражение прошлого тура от «Сочи» с теннисным счётом 0:6.

Тем не менее с позиции силы действовал всё-таки «Локомотив», создавший пару неплохих возможностей по истечении часа игры. Только вот Кухта не попал в створ головой, а Керк с правого полуфланга пробил рядом с ближним углом ногой. При этом хозяева не должны были чувствовать себя защищёнными от колких ответных атак казанцев. Тот же Лисакович после прострела Зотова с правого фланга угодил в перекладину, и пусть там тоже был офсайд, «железнодорожники» ситуацию проморгали.

На 82-й минуте Изидор немного промахнулся мимо левого угла, и казалось, что «Локомотив» так и проатакует безуспешно до конца матча. Но усилия в нападении принесли москвичам три очка. Накрывая удар Тикнизяна, бывший «железнодорожник» Владислав Игнатьев в падении сыграл рукой – точнее, его рука встала на пути мяча. Пенальти – и Антон Миранчук забивает свой первый гол в сезоне, поражая правый угол на средней высоте (1:0).

«Рубину» надо отдать должное – в компенсированное время он по-настоящему бился за спасение матча. Худяков ошибся на выходе, и Игнатьев имел два шанса исправиться за роковой привоз пенальти, но первым ударом попал как раз в Тикнизяна, а добивание Владислава разминулось со створом. Итог – трудовая победа «Локомотива» в солидном со стороны обеих команд матче. «Путейцы» приблизились к пятому месту на расстояние двух очков, а казанцы остались на верхней стыковой позиции.

Кирилл Иванцов