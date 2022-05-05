Агент: «В голове Комппера большой проект, связанный с «Локомотивом»

Агент тренера «Локомотива» Марвина Комппера рассказал о дальнейших планах немецкого специалиста в московском клубе.

Напомним, ранее УЕФА сообщила о своём решении не допускать российские команды до международных турниров в следующем сезоне.

«Фактор отсутствия еврокубков не повлияет на то, останется Комппер или нет. У него в голове большой проект, связанный с «Локомотивом». Марвин очень счастлив здесь», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне после 27 туров «железнодорожники» располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующей тройки на восемь очков.