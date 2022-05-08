Пименов рассказал, что он ждёт от игры «Локомотива» с «Рубином»

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился ожиданиями от предстоящей встречи между «Локомотивом» и «Рубином» в РПЛ.

«После разгрома в прошлом туре «Рубин» будет стараться, в первую очередь, самому себе доказать, что его нельзя списывать со счетов. «Локомотиву» расслабляться точно не стоит», – приводит слова Пименова Sport 24. По его мнению, главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий специально хвалит соперника перед игрой, чтобы усыпить бдительность. Пименов считает, что своим игрокам в раздевалке Слуцкий говорит совершенно другие вещи.

«Локомотив» встретится с «Рубином» в рамках 28-го тура РПЛ 8 мая, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.