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Слуцкий — о матче с «Локомотивом»: «Это большой тест для «Рубина»

07 Мая 2022 • 11:27 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
1.90 3.75 3.85
08.05 19:00

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ против «Локомотива».

Наставник казанцев похвалил нападающих московской команды, назвав предстоящую игру серьёзным тестом для своих подопечных.

«Это большой тест для нас. Постараемся не провалиться в яму и показать, что мы всё-таки конкурентоспособны. «Локомотив» — одна из самых укомплектованных команд с очень длинной скамейкой. Группа атаки вызывает большое уважение», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

При этом специалист отметил, что несмотря на хороший состав, «Локомотив» не отличается стабильными результатами — чем «Рубин» и постарается воспользоваться.

После 27 туров казанцы располагаются на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ (зона стыковых матчей), имея в своём активе 29 набранных очков. «Локомотив» — 6-й с 41 баллом в копилке.

Матч «Локомотив» — «Рубин» состоится завтра, 8 мая в Москве. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рубин Леонид Слуцкий
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА РУБИН
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