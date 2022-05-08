Булыкин: «Рубин очень плох, но такая команда не должна вылетать в ФНЛ»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» примут на своём поле казанский «Рубин».

Экс-футболист считает, что «Локомотив» приложит максимум усилий для того, чтобы одержать победу в этой игре. Также Булыкин отметил плохую форму «Рубина».

«Учитывая, что много команд дышат в спину «Локомотиву», «железнодорожникам надо обязательно обыгрывать казанцев, чтобы не оказаться ниже.

«Рубин» настолько плох, что у них будет мало шансов уехать из Москвы с набранными очками», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Вместе с тем бывший «железнодорожник» отметил, что такая команда как «Рубин» не должна вылетать в ФНЛ.

После 27 туров подопечные Леонида Слуцкого располагаются в зоне стыковых матчей, на 13-м месте. «Локомотив», в свою очередь, идёт шестым, имя в своём активе 41 набранное очко.

Матч «Локомотив» — «Рубин» состоится сегодня, 8 мая. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.