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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Рубин очень плох, но такая команда не должна вылетать в ФНЛ»

08 Мая 2022 • 15:11 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
1.97 3.65 3.65
Через 2 ч. 53 мин.

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» примут на своём поле казанский «Рубин».

Экс-футболист считает, что «Локомотив» приложит максимум усилий для того, чтобы одержать победу в этой игре. Также Булыкин отметил плохую форму «Рубина».

«Учитывая, что много команд дышат в спину «Локомотиву», «железнодорожникам надо обязательно обыгрывать казанцев, чтобы не оказаться ниже.

«Рубин» настолько плох, что у них будет мало шансов уехать из Москвы с набранными очками», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Вместе с тем бывший «железнодорожник» отметил, что такая команда как «Рубин» не должна вылетать в ФНЛ.

После 27 туров подопечные Леонида Слуцкого располагаются в зоне стыковых матчей, на 13-м месте. «Локомотив», в свою очередь, идёт шестым, имя в своём активе 41 набранное очко.

Матч «Локомотив»  — «Рубин» состоится сегодня, 8 мая. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рубин Дмитрий Булыкин
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА РУБИН
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08.05  16:30 Арсенал Тула ... Краснодар 2.60 3.25 2.90
08.05  19:00 Локомотив Москва ... Рубин 1.80 3.55 5.00
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