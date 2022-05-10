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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Левников совершил ошибку в матче между «Локомотивом» и «Рубином»

10 Мая 2022 • 13:05 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Рубин
окончен

Арбитр Кирилл Левников совершил ошибку в поединке РПЛ между «Локомотивом» и казанским «Рубином».

Судья в середине первого тайма принял ошибочное решение, так как не назначил одиннадцатиметровый в ворота казанской команды после того, как рукой сыграл защитник Георгий Зотов. Левников должен был назначить пенальти и показать футболисту «Рубина» жёлтую карточку. Стоит отметить, что видеоассистенты Левникова также не вмешались в этот эпизод.

Напомним, что в итоге «Локомотив» благодаря голу Антона Миранчука сумел одержать минимальную победу над «Рубином» со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рубин Судейство Кирилл Левников
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