Левников совершил ошибку в матче между «Локомотивом» и «Рубином»

Арбитр Кирилл Левников совершил ошибку в поединке РПЛ между «Локомотивом» и казанским «Рубином».

Судья в середине первого тайма принял ошибочное решение, так как не назначил одиннадцатиметровый в ворота казанской команды после того, как рукой сыграл защитник Георгий Зотов. Левников должен был назначить пенальти и показать футболисту «Рубина» жёлтую карточку. Стоит отметить, что видеоассистенты Левникова также не вмешались в этот эпизод.

Напомним, что в итоге «Локомотив» благодаря голу Антона Миранчука сумел одержать минимальную победу над «Рубином» со счётом 1:0.