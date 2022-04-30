Губерниев призвал «Рубин» уволить Слуцкого

Журналист Дмитрий Губерниев после разгромного поражения «Рубина» от «Сочи» призвал руководство казанского клуба уволить своего главного тренера Леонида Слуцкого. Напомним, что по итогам тура «Рубин» рискует спуститься в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ.

«Ничего страшного, Слуцкий будет работать дальше и проиграет 0:10. Понятно, что команда рушиться уже давно, это ясно всем, кроме руководства «Рубина», тренера нужно менять», – цитируют Губерниева «РИА Новости».

Напомним, что у «Рубина» сейчас всего одна победа в девяти последних матчах чемпионата России. Слухи об увольнении главного тренера Леонида Слуцкого ходят уже несколько недель.