Рассказов объяснил, почему присутствовал на матче между «Локомотивом» и «Рубином»

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов объяснил журналистам причину, по которой он присутствовал на матче РПЛ между «Локомотивом» и «Рубином».

Рассказов сказал «Спорт-Экспрессу», что на матче между «железнодорожниками» и казанским клубом он присутствовал исключительно в качестве простого болельщика. Защитник отметил, что он абсолютно никак не связан с этими командами, так что не нужно распускать слухи о том, что летом он может перейти в «Локомотив» или «Рубин».

Напомним, что этим летом Николай Рассказов станет свободным агентом. В этом сезоне защитник провёл в РПЛ 16 поединков и сделал один ассист.