Слуцкий рассказал, что думает о будущем российского футбола

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 28-го тура РПЛ, в котором его команда потерпела поражение от «Локомотива» (0:1).

«Как и любой другой человек, не готов сказать, что будет происходить в российском футболе в следующем сезоне. Готов вам заплатить за такой инсайд, если вы имеете информацию», — цитирует Слуцкого «Чемпионат».

В матче 28-го тура «Локомотив» с минимальным счётом переиграл «Рубин». Единственный мяч с пенальти забил Антон Миранчук в последние 10 минут матча.

«Рубин» Слуцкого после зимней паузы победил лишь в двух матчах в Российской премьер-лиге, ещё один матч сыграл вничью, а остальные 7 матчей проиграл.

Казанский клуб после 28 туров находится в зоне стыковых матчей, расположившись на 13-м месте в турнирной таблице. В активе у команды 29 очков.