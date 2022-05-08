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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий рассказал, что думает о будущем российского футбола

08 Мая 2022 • 21:43 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Рубин
окончен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 28-го тура РПЛ, в котором его команда потерпела поражение от «Локомотива» (0:1).

«Как и любой другой человек, не готов сказать, что будет происходить в российском футболе в следующем сезоне. Готов вам заплатить за такой инсайд, если вы имеете информацию», — цитирует Слуцкого «Чемпионат».

В матче 28-го тура «Локомотив» с минимальным счётом переиграл «Рубин». Единственный мяч с пенальти забил Антон Миранчук в последние 10 минут матча.

«Рубин» Слуцкого после зимней паузы победил лишь в двух матчах в Российской премьер-лиге, ещё один матч сыграл вничью, а остальные 7 матчей проиграл.

Казанский клуб после 28 туров находится в зоне стыковых матчей, расположившись на 13-м месте в турнирной таблице. В активе у команды 29 очков.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рубин Леонид Слуцкий РПЛ
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