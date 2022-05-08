Наумов об игре с «Рубином»: «Локомотив» победит в один-два мяча

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящей встрече с «Рубином».

Наумов сказал «Чемпионату», что «Локомотив» не даст сегодня «Рубину» выйти из зоны стыковых матчей. У обеих команд есть большие проблемы в игре, но даже такой опытный тренер, как Слуцкий, вряд ли сможет навязать борьбу «железнодорожникам». По мнению Наумова, москвичи одержат победу с разницей в один-два мяча.

Матч 28-го тура между «Локомотивом» и «Рубином» пройдет сегодня, 8 мая, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени. За текстовой трансляцией вы сможете следить на нашем портале Liveresult.