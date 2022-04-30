Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: «Если у Слуцкого есть совесть, он должен подать в отставку»

30 Апреля 2022 • 17:17 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Рубин
08.05 19:00

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Роман Широков призвал главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого подать в отставку после разгромного домашнего поражения от «Сочи».

«Команда не имеет права так играть. Понятно, что выводы должно сделать руководство, но тренер должен тоже понимать, что происходит. Если есть совесть, то, наверное, он сам должен принять решение об уходе», – сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам тура казанский «Рубин» рискует спуститься в зону стыковых матчей за право остаться в высшем дивизионе. У команды всего одна победа в последних 9 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Роман Широков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА РУБИН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Рубин 0:6 Сочи 3.95 3.35 2.05
окончен Динамо Москва 2:3 Урал 1.45 4.60 7.40
Идет 61 минута Краснодар 2:1 Ростов 2.95 3.35 2.50
30.04  19:30 Зенит ... Локомотив Москва 1.41 5.20 7.40
01.05  14:00 Спартак Москва ... Крылья Советов 1.95 3.45 4.30
01.05  16:30 Химки ... Уфа 2.65 3.25 2.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Апреля
17:27 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» проигрывает «Краснодару» после курьёзного автогола - видео видео
17:17 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Если у Слуцкого есть совесть, он должен подать в отставку» 1
17:14 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Чукарички» Ибрагима Ндай: «Раконьяц порадует болельщиков голами» эксклюзив
17:05 · Россия. Премьер-лига
Как «Динамо» проиграло ключевой матч с «Уралом» - видео видео
16:59 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не получит кубок сегодня 2
16:50 · Россия. Премьер-лига
Как «Сочи» забил шесть мячей в Казани - видео видео
16:47 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Мы сегодня проиграли заслуженно»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Нужен минимум сезон, чтобы можно было какие-то выводы делать по молодым игрокам»
16:36 · Россия. Премьер-лига
Сторожук: «Думаю, хороший матч с «Ростовом» получится, обоюдоострый»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что Слуцкий должен подать в отставку после разгромного поражения от «Сочи»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Третий быстрый гол в играх с большими командами со стандартов»
16:28 · Россия. Премьер-лига
Губерниев призвал «Рубин» уволить Слуцкого 1
16:18 · Россия. Премьер-лига
Фернандес, Дзагоев и Набабкин не помогут ЦСКА в матче с «Ахматом»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Эффектный гол Жоаозиньо в ворота «Рубина» - видео видео
16:11 · Россия. Премьер-лига
Бикфалви: «Если правильно выходить из-под прессинга, можно много создавать»
Все новости
Рекомендуем