Широков: «Если у Слуцкого есть совесть, он должен подать в отставку»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Роман Широков призвал главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого подать в отставку после разгромного домашнего поражения от «Сочи».

«Команда не имеет права так играть. Понятно, что выводы должно сделать руководство, но тренер должен тоже понимать, что происходит. Если есть совесть, то, наверное, он сам должен принять решение об уходе», – сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам тура казанский «Рубин» рискует спуститься в зону стыковых матчей за право остаться в высшем дивизионе. У команды всего одна победа в последних 9 матчах.