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Слуцкий: «Есть как вероятность условно свалиться в яму, так и возможность показать характер»

08 Мая 2022 • 19:04 Комментировать
Локомотив Москва
0:0
Рубин
1.97 3.65 3.65
1-й тайм

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Учитывая, что не самые сейчас простые времена у «Рубина» и еще статистика, что давно «Рубин» не обыгрывал «Локомотив», и вы «Локомотив» обыгрывали еще с ЦСКА, это как-то влияет?

- Я думаю, что сейчас не столь важно, кто соперник, и тренеры  всегда спокойно относятся к статистике именно с каким-то одним отдельно взятым соперником. скорее         речь идет о том, что после столь болезненного поражения здесь есть как вероятность условно свалиться в яму, так  и возможность показать характер и то, что мы являемся командой.

- Я правильно понимаю, что ответ на то, что болезненное поражение позади, даст только игра?

- Конечно, конечно, сейчас можно говорить все, что угодно, но только игра покажет.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА РУБИН
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