Широков о Слуцком: У него идёт деградация

Бывший футболист сборной России Роман Широков сказал, что не видит причин для того, чтобы главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оставался у руля команды.

Широков сказал «РБ Спорту», что не позволительно «Рубину» Слуцкого проигрывать дома с таким счетом («Сочи» 0:6 - прим. Евро-Футбол). По мнению Широкова, казанская команда вообще не бьется и не показывает ничего на футбольном поле. Он считает, что после ЦСКА у Слуцкого идет деградация, возможно, ему нужно взять паузу на какое-то время.

«Рубин» после 27-го тура занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 очков.