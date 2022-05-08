Нападающий «Рубина» Хакшабанович рассказал о возможном возвращении в Россию

Нападающий «Рубина» и сборной Черногории Сеад Хакшабанович, приостановивший контракт с казанцами, прокомментировал возможное возвращение в чемпионат России.

– Сейчас всё зависит не от меня – всё решать будет ФИФА. В мире происходят более важные вещи, мне нечего добавить. Моё возвращение в Россию возможно, мне там нравилось, – сообщил Сеад изданию Fotballskanalen.

Напомним, что после приостановки контракта Хакшабанович перешёл в «Югорден», за который в семи играх отличился дважды.

Контракт Хакшабановича с «Рубином» приостановлен до конца июня текущего года.