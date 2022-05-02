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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов оценил перспективы Слуцкого в «Рубине», назвав возможную причину его ухода

02 Мая 2022 • 16:12 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
1.77 3.65 4.70
08.05 19:00
Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов оценил ситуацию, сложившуюся в казанском «Рубине».

«Ситуация близится к критической, психологически это бьёт по игрокам. Слуцкий не до конца справляется, но, думаю, он сможет сохранить команду в Премьер-лиге», – заявил Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Также Радимов предположил, что Слуцкий может покинуть команду в том случае, если поймёт, что не справляется со сложной ситуацией. В качестве примера этому факту Владислав привёл ситуацию в сборной России, сложившуюся по итогам Евро-2016, когда Слуцкий признал проблемы и покинул свой пост.

На текущий момент «Рубин» находится на 12-м месте – в шаге от зоны стыковых матчей. Казанцы имеют на одно очко больше «Нижнего Новгорода», но у последних есть игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Владислав Радимов Зенит-2
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