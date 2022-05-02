Радимов оценил перспективы Слуцкого в «Рубине», назвав возможную причину его ухода

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов оценил ситуацию, сложившуюся в казанском «Рубине».

«Ситуация близится к критической, психологически это бьёт по игрокам. Слуцкий не до конца справляется, но, думаю, он сможет сохранить команду в Премьер-лиге», – заявил Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Также Радимов предположил, что Слуцкий может покинуть команду в том случае, если поймёт, что не справляется со сложной ситуацией. В качестве примера этому факту Владислав привёл ситуацию в сборной России, сложившуюся по итогам Евро-2016, когда Слуцкий признал проблемы и покинул свой пост.

На текущий момент «Рубин» находится на 12-м месте – в шаге от зоны стыковых матчей. Казанцы имеют на одно очко больше «Нижнего Новгорода», но у последних есть игра в запасе.