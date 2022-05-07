Сонг: «Тот год в «Рубине» стал настоящим кошмаром»

Ставший недавно чемпионом Джибути камерунский полузащитник Алекс Сонг знавал куда более интересные времена в своей карьере, успев поиграть даже за «Барселону». А также за другой клуб, который порой вспоминают в связи с самыми неожиданными поражениями «Барселоны» - казанский «Рубин».

В 2016 году Сонг соблазнился выгодным финансовым предложением и отправился в Казань. Но там он столкнулся с неожиданными трудностями.

- Тот год оказался настоящим кошмаром. Сперва руководство клуба обещало мне дом. Шли месяцы, но дом так и не предоставляли. Потом меня попросили покинуть отель, в котором я проживал, и поселили внутри спортивной базы. Руководство убеждало меня, что ищет мне дом, но как-то я поговорил с человеком, который был ответственен за это - и он сказал, что никаких указаний на этот счет не получал.

Без друзей, без знания русского языка, я не смотрел телевизор, ничего не понимал, часами просто проводил время впустую в своей комнате, или в компьютере. Не самый здоровый и приятный способ проводить время, - цитирует Сонга The Telegraph.