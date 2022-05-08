Хапов объяснил обилие изменений в составе «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- На мой взгляд, экспериментальный состав сегодня у «Локомотива». Можно ли говорить, что это реакция на последние матчи и конкретно последний в Краснодаре?

- Нет, это вынужденная мера, потому что три игрока у нас пропускают по карточкам, а Гилерме и Дима Баринов все еще травмированы, поэтому у нас такие большие изменения произошли.

- Учитывая и статистику, что «Локомотив» довольно-таки давно не проигрывал «Рубину», и то, как «Рубин» играет в последних матчах, особенно, в последнем, как-то это влияло на вашу подготовку?

- Нет, мы понимаем, в какой ситуации «Рубин», ему отступать некуда. Конечно, он сегодня будет супермотивированным, но мы должны быть готовы к этому.