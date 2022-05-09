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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: Слуцкому сейчас нет смысла уходить из «Рубина»

09 Мая 2022 • 09:18 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Рубин
окончен

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался по поводу перспектив наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.

Широков сказал «Чемпионату», что Слуцкий сам сказал, что никуда не собирается уходить, да и нет никакого смысла покидать казанскую команду за два тура до окончания чемпионата. Экс-игрок отметил, что болельщикам «Рубина» будет очень обидно, если их любимый клуб по итогам этого сезона вдруг вылетит из элитного дивизиона.

Напомним, что казанская команда под руководством Леонида Слуцкого проиграла «Локомотиву» со счётом 0:1 и на данный момент занимает 13-ю строчку в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Роман Широков
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