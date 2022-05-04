Каманцев рассказал, как происходило назначение Мешкова на матчи «Рубина»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев прокомментировал назначения арбитра Виталия Мешкова на матчи казанского «Рубина».

«Это делали иностранные коллеги. Я не могу знать, почему так. Вероятно, они думали, что такие ситуации нужно было преодолевать, а не вечно терпеть. В этом тоже есть логика», — приводит слова Каманцева «Чемпионат».

Каманцев отметил, что ему не хочется, чтобы Мешков больше никогда не назначался на матчи «Рубина».

Напомним, после матча 21-го тура РПЛ «Рубин» — «Ростов» главный тренер казанцев Леонид Слуцкий выступил с резкой критикой в адрес Мешкова. Также совоё недовольство работой арбитра высказывала супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.