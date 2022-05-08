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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин – о матче «Локомотив» - «Рубин»: «Скучноватый матч»

08 Мая 2022 • 21:31 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Рубин
окончен

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «железнодорожников» над «Рубином» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

«Скучноватый матч, очень много брака и мало моментов. Понравились только молодые футболисты «Локомотива», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Бывший футболист добавил, что команде нужно давать больше шансов молодым игрокам, воспитанникам. Помимо этого, Булыкин отметил, что в «Локомотиве» сказывается уход тренера, отсутствует взаимопонимание. В итоге специалист заявил, что игроки «Локо» сбавили к себе требования.

Московский клуб набрал 44 очка и остался на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» располагается в зоне стыковых матчей на 13-й строчке с 29 очками.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рубин Дмитрий Булыкин РПЛ
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