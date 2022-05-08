Булыкин – о матче «Локомотив» - «Рубин»: «Скучноватый матч»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «железнодорожников» над «Рубином» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

«Скучноватый матч, очень много брака и мало моментов. Понравились только молодые футболисты «Локомотива», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Бывший футболист добавил, что команде нужно давать больше шансов молодым игрокам, воспитанникам. Помимо этого, Булыкин отметил, что в «Локомотиве» сказывается уход тренера, отсутствует взаимопонимание. В итоге специалист заявил, что игроки «Локо» сбавили к себе требования.

Московский клуб набрал 44 очка и остался на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» располагается в зоне стыковых матчей на 13-й строчке с 29 очками.