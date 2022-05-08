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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Состав «Локомотива» в матче с «Рубином» оказался самым молодым в истории выступлений в РПЛ

08 Мая 2022 • 23:11 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Рубин
окончен

В матче 28 тура российской Премьер-лиги «Локомотив» сумел добыть победу в матче с казанским «Рубином», забив один мяч. Любопытно, но состав, который сделал это. оказался самым молодым в истории выступлений железнодорожников в российской Премьер-лиге.

Средний возраст этой команды - 21 год 285 дней. На поле в составе «Локомотива» сыграли следующие футболисты - Худяков, Живоглядов, Мампасси, Магкеев, Тикнизян, Бабкин, Петров, Карпукас, Керк, Кухта, Изидор.

Победив в матче с «Рубином», московский «Локомотив» все равно остался шестым в турнирной таблице, набрав сорок четыре очка.
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окончен Арсенал Тула 1:1 Краснодар
окончен Локомотив Москва 1:0 Рубин 1.97 3.65 3.65
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