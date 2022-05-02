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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин – о «Рубине»: «Команда не может просто так развалиться и проиграть 0:6»

02 Мая 2022 • 18:27 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
1.77 3.65 4.70
08.05 19:00

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мыслями о неудачном выступлении «Рубина» в текущем сезоне.

«У «Рубина» есть финансовые ресурсы, есть исполнители. Видимо, есть какие-то процессы, которые не управляются. Не просто так команда разваливается и проигрывает 0:6», - приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Напомним, матч 27-го тура чемпионата России «Рубин» - «Сочи» завершился разгромной победой южан, забив 6 безответных мячей. В 2022 году команда Леонида Слуцкого пропустила 6 мячей во второй раз. Ранее казанцы на выезде проиграли ЦСКА со счётом 1:6.

«Рубин» после 27 туров набрал 29 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий РПЛ
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