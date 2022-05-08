​Где смотреть матч «Локомотив» Москва - «Рубин» онлайн

Закрывать программу 28-го тура чемпионата России в воскресенье вечером будут «Локомотив» и «Рубин».

Трансляцию поединка на канале «Матч Премьер» смотрите в 19:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Рубин» столкнулся с серьёзным кризисом и теперь входит в число команд, которые сражаются за сохранение места в Премьер-лиге на следующий сезон. В воскресенье казанцы отправятся в гости к «Локомотиву». Из-за еврокубкового бана российского футбола у «железнодорожников» могут быть проблемы с мотивацией. И всё же иХ фанаты ожидают победы после двух подряд поражений в РПЛ.