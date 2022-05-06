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Терёхин: «Динамо» не хватает игроков, как у «Зенита» эксклюзив

06 Мая 2022 • 22:36 Комментировать
Крылья Советов
5:2
Динамо Москва
окончен

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевое поражение «бело-голубых» от «Крыльев Советов» со счётом 2:5.

«Я знал, что самарцы играют в хороший футбол и ожидал, что «Динамо» будет очень тяжело. Я не думал, что «Динамо» победит. После зимней паузы команда вообще играет очень плохо. Есть несколько побед, но ЦСКА уступили, «Уралу» тоже, «Крыльям» теперь вот. Пока всё неважно. Конечно, молодость решает в этом плане очень многое. Игроки хорошие, но они все молодые. В обороне тоже проблемы. Тот же Евгеньев совершает много ошибок.

Сезон в целом успешный. Если «Динамо» займёт второе место в РПЛ и выиграет кубок, то это будет очень хороший сезон. Команде не хватает игроков, как у «Зенита», например. Таких же игроков по уровню. Ребята в «Динамо» талантливые. Но их уже вознесли в статус звёзд практически, но вот их на место чуть-чуть поставили.

Если «Сочи» обыграет ЦСКА, то они будут уже иметь равное количество очков с «Динамо». Ещё всё может быть. Всё в руках «Динамо». Да и чемпионство было в их руках, можно было обыграть ЦСКА, «Урал». Я верил в то, что они навяжут борьбу. У самарцев хорошая команда, играет в хороший футбол, но «динамовцы» развалились. Многие игроки «Крыльев» вместе с тренером пришли из «Чертаново», они понимают друг друга. Смолов в некоторых матчах за «Динамо» многое решил, его приобретение - это большой плюс. Нужно больше опытных игроков. А нынешним нужно расти и взрослеть», - сказал Терёхин.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Олег Терёхин
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окончен Крылья Советов 5:2 Динамо Москва
07.05  14:00 Урал ... Спартак Москва 4.60 3.35 1.92
07.05  16:30 Зенит ... Химки 1.22 7.00 13.00
07.05  16:30 Нижний Новгород ... Ахмат 3.55 3.25 2.22
07.05  19:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.97 3.55 3.95
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