Агент Лаксальта высказался о будущем уругвайца в «Динамо»

Агент защитника московского «Динамо» Диего Лаксальта Ариэль Красоуски оценил вероятность отъезда своего клиента из российского чемпионата.

«Диего точно закончит сезон в «Динамо». Он продолжит выступать в России и дальше, если ситуация не будет ухудшаться, а останется такой, какой она есть сейчас. Он очень доволен клубом и рад здесь находиться», — приводит слова Красоуски Sport24.

Напомним, уругваец перешёл в «Динамо» летом 2021 года из «Милана» за 3.5 миллиона евро. В текущем сезоне 29-летний футболист провёл за «бело-голубых» 14 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Контракт бывшего игрока сборной Уругвая рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Лаксальта в 3.5 миллиона.