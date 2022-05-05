Ари: «Путин — самый сильный президент в мире»

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари прокомментировал решение УЕФА отстранить российские команды от участия во всех международных турнирах.

«Это неправильное решение, оно не сделает мир лучше. Это политическое тема. Такое решение скажется на футболистах и сборной России. Но думаю, что через год всё будет нормально. Путин — самый сильный президент в мире. Он всё сделал для страны», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Также Ари заявил, что многие бразильские футболисты хотят играть в чемпионате России.

Напомним, бразилец является чемпионом России в составе «Локомотива». В данный момент 36-летний форвард выступает за бразильский клуб «Атлетико Сеаренсе».