«Црвена Звезда» хочет выручить за Ераковича не менее 6 миллионов евро.

По информации корреспондента «Евро-Футбола» Сергея Румянцева, «Црвена Звезда» не планирует отпускать центрального защитника Страхиню Ераковича менее чем за 6 миллионов евро. Ранее сообщалось, что к нему проявляют интерес «Зенит» и «Динамо».

При этом, источник «Евро-Футбола» сообщил, что сам футболист предпочитает продолжить карьеру в Италии. По его словам, сейчас переговоров с клубами из РПЛ нет, но гипотетически такое возможно, если поступит очень щедрое предложение. Агент футболиста Зоран Павлович сообщил, что пока не видел официальной информации об интересе из России и не может комментировать слухи.

В текущем сезоне 21-летний Еракович провёл за «Црвену Звезду» 31 матч, отметившись одной результативной передачей. Контракт защитника с сербским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.