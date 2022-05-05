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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Црвена Звезда» не отпустит Ераковича менее чем за 6 миллионов евро эксклюзив

05 Мая 2022 • 13:31 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
06.05 18:00

«Црвена Звезда» хочет выручить за Ераковича не менее 6 миллионов евро.

По информации корреспондента «Евро-Футбола» Сергея Румянцева, «Црвена Звезда» не планирует отпускать центрального защитника Страхиню Ераковича менее чем за 6 миллионов евро. Ранее сообщалось, что к нему проявляют интерес «Зенит» и «Динамо».

При этом, источник «Евро-Футбола» сообщил, что сам футболист предпочитает продолжить карьеру в Италии. По его словам, сейчас переговоров с клубами из РПЛ нет, но гипотетически такое возможно, если поступит очень щедрое предложение. Агент футболиста Зоран Павлович сообщил, что пока не видел официальной информации об интересе из России и не может комментировать слухи.

В текущем сезоне 21-летний Еракович провёл за «Црвену Звезду» 31 матч, отметившись одной результативной передачей. Контракт защитника с сербским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Црвена Звезда
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