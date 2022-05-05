В «Динамо» прокомментировали слухи об уходе Шварца

В «Динамо» прокомментировали слухи о возможном уходе главного тренера команды Сандро Шварца по окончании нынешнего сезона.

«Контракт Шварца был продлён в декабре и действует до 2024 года. Мы довольны сотрудничеством. Любые публикации о других клубах — не более чем спекуляции», — приводит слова сотрудника клуба «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Шварц может возглавить берлинскую «Герту».

Шварц приехал в Россию в октябре 2020 года. В РПЛ под руководством немца «Динамо» провело 46 матчей, в которых одержало 26 побед, семь раз сыграло вничью и 13 раз уступило. В текущем розыгрыше «бело-голубые» располагаются на втором месте в турнирной таблице за три тура до конца чемпионата.