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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Динамо» прокомментировали слухи об уходе Шварца

05 Мая 2022 • 14:44 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
06.05 18:00

В «Динамо» прокомментировали слухи о возможном уходе главного тренера команды Сандро Шварца по окончании нынешнего сезона.

«Контракт Шварца был продлён в декабре и действует до 2024 года. Мы довольны сотрудничеством. Любые публикации о других клубах — не более чем спекуляции», — приводит слова сотрудника клуба «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Шварц может возглавить берлинскую «Герту».

Шварц приехал в Россию в октябре 2020 года. В РПЛ под руководством немца «Динамо» провело 46 матчей, в которых одержало 26 побед, семь раз сыграло вничью и 13 раз уступило. В текущем розыгрыше «бело-голубые» располагаются на втором месте в турнирной таблице за три тура до конца чемпионата.

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Динамо Москва Сандро Шварц
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