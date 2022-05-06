«Динамо» Шварца проиграло в третьем подряд матче РПЛ в сезоне-2021/22

Сегодня, 6 мая, в Самаре завершился матч 28-го тура РПЛ, в котором «Крылья Советов» разгромили «Динамо» со счётом 5:2.

Для команды немецкого специалиста Сандро Шварца это поражение стало третьим подряд. Ранее «бело-голубые» уступили ЦСКА (0:1) и «Уралу» (2:3).

«Крылья Советов» благодаря победе над московским клубом сравнялись по количеству очков с «Локомотивом» (41), но клуб по-прежнему находится на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» может и вовсе остаться без медалей по итогам этого сезона. У команды в активе 52 очка, а следом за ней идёт «Сочи», который отстаёт на три очка. Четвёртым идёт ЦСКА, у которого 47 очков.