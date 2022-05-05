Шиманьски, Ордец и Моро летом уйдут из «Динамо»

Стало известно, кто из легионеров «Динамо» летом покинет команду.

По информации «Спорт-Экспресса», который ссылается на собственные источники, сообщается, что с большой долей вероятности клуб летом покинут полузащитники Себастиан Шиманьски и Никола Моро, а также защитник Иван Ордец.

Украинский защитник ушёл из «Динамо» ещё в феврале из-за ситуации на его родине. Новый сезон он начнёт уже в новом клубе. Моро и Шиманьски хотел вслед за Ордецом покинуть московский клуб, но в итоге остались до конца сезона в «Динамо».

Известно, что Гильермо Варелу, Фабиана Бальбуэну, Диего Лаксальта и Клинтона Н’Жи все устраивает в «Динамо».

Сообщается, что иностранные футболисты испытывают проблемы в связи с переводом финансовых средств из России за рубеж. Это является главной причиной, почему легионеры не хотят оставаться в Российской премьер-лиге. Если этот вопрос решить, ограничений практически не останется.

«Динамо» после 27 туров занимает второе место и борется за попадание в топ-3. Команда Сандро Шварца набрала 52 очка. Следом идёт «Сочи» с 49 очками, ЦСКА – четвёртый (47).