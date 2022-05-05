Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шиманьски, Ордец и Моро летом уйдут из «Динамо»

05 Мая 2022 • 23:45 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
Через 17 ч. 12 мин.

Стало известно, кто из легионеров «Динамо» летом покинет команду.

По информации «Спорт-Экспресса», который ссылается на собственные источники, сообщается, что с большой долей вероятности клуб летом покинут полузащитники Себастиан Шиманьски и Никола Моро, а также защитник Иван Ордец.

Украинский защитник ушёл из «Динамо» ещё в феврале из-за ситуации на его родине. Новый сезон он начнёт уже в новом клубе. Моро и Шиманьски хотел вслед за Ордецом покинуть московский клуб, но в итоге остались до конца сезона в «Динамо».

Известно, что Гильермо Варелу, Фабиана Бальбуэну, Диего Лаксальта и Клинтона Н’Жи все устраивает в «Динамо».   

Сообщается, что иностранные футболисты испытывают проблемы в связи с переводом финансовых средств из России за рубеж. Это является главной причиной, почему легионеры не хотят оставаться в Российской премьер-лиге. Если этот вопрос решить, ограничений практически не останется.

«Динамо» после 27 туров занимает второе место и борется за попадание в топ-3. Команда Сандро Шварца набрала 52 очка. Следом идёт «Сочи» с 49 очками, ЦСКА – четвёртый (47).


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Иван Ордец РПЛ Никола Моро Себастиан Шиманьски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.05  18:00 Крылья Советов ... Динамо Москва 3.35 3.35 2.26
Все матчи
Новости
05 Мая
23:45 · Россия. Премьер-лига
Шиманьски, Ордец и Моро летом уйдут из «Динамо»
23:11 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой не видит смысла в переходе Дзюбы в «Црвену Звезду»
23:03 · Россия. Премьер-лига
Крал не намерен возвращаться в Россию после истечения срока аренды в «Вест Хэме»
22:36 · Россия. Премьер-лига
В «Црвене Звезде» объявили о желании подписать Дзюбу
21:04 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал факторы, по которым «Динамо» не смогло победить в чемпионской гонке РПЛ
20:35 · Кубок ФНЛ
Команда из Абхазии может войти в ФНЛ-2 в сезоне-2022/23
20:12 · Россия. Премьер-лига
Тихонов заявил, что «Сочи» может бороться за медали в РПЛ
19:37 · Россия. Премьер-лига
Агент Беленова заявил, что вратарь не собирается завершать карьеру
18:45 · Россия. Премьер-лига
Габулова могут отстранить от футбольной деятельности 1
18:23 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» получил лицензию РФС
18:13 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» высказались о преемнике Габулова
18:13 · Россия. Премьер-лига
Пименов прокомментировал уход Габулова из «Химок»
17:50 · Россия. Премьер-лига
Названа причина ухода Габулова из «Химок»
16:53 · Россия. Премьер-лига
«Химки» объявили об уходе Габулова 1 официально
16:10 · Россия. Премьер-лига
Ари: «Путин — самый сильный президент в мире» 2
Все новости
Рекомендуем