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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Арбитр Матюнин предположил, что президент РПЛ Хачатурянц курирует «Крылья Советов»

05 Мая 2022 • 14:30 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
06.05 18:00

Арбитр Алексей Матюнин написал письмо на имя президента РФС Александра Дюкова, в котором попросил Комитет по этике отреагировать на критику президента РПЛ и главы судейского комитета Ашота Хачатурянца в свой адрес.

Напомним, после матча 26-го тура «Химки» — «Крылья Советов» (4:1) Хачатурянц выступил с резкой критикой в адрес арбитра Матюнина, обслуживавшего ту встречу.

В письме, которое опубликовал инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале, говорится о том, что слова президента РПЛ могли повлиять на решение ЭСК, выявившей две ошибки судьи. Также Матюнин предположил, что Хачатурянц и исполняющий обязанности Департамента судейства Павел Каманцев курируют «Крылья Советов».

Матюнин попросил Дюкова провести внутреннюю проверку.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Алексей Матюнин Ашот Хачатурянц
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