Арбитр Матюнин предположил, что президент РПЛ Хачатурянц курирует «Крылья Советов»

Арбитр Алексей Матюнин написал письмо на имя президента РФС Александра Дюкова, в котором попросил Комитет по этике отреагировать на критику президента РПЛ и главы судейского комитета Ашота Хачатурянца в свой адрес.

Напомним, после матча 26-го тура «Химки» — «Крылья Советов» (4:1) Хачатурянц выступил с резкой критикой в адрес арбитра Матюнина, обслуживавшего ту встречу.

В письме, которое опубликовал инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале, говорится о том, что слова президента РПЛ могли повлиять на решение ЭСК, выявившей две ошибки судьи. Также Матюнин предположил, что Хачатурянц и исполняющий обязанности Департамента судейства Павел Каманцев курируют «Крылья Советов».

Матюнин попросил Дюкова провести внутреннюю проверку.