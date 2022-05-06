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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Где смотреть матч «Крылья Советов» - «Динамо» Москва онлайн

06 Мая 2022 • 02:22 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
Через 14 ч. 1 мин.

В пятницу программу 28-го тура чемпионата России откроют самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо».

Трансляцию поединка на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер» смотрите в 18:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Два подряд поражения – от ЦСКА и «Урала» – поставили крест на чемпионских амбициях «Динамо». Теперь задача московской команды сводится к тому, чтобы удержать второе место и попасть в квалификацию Лиги чемпионов. В пятницу «динамовцы» постараются обыграть на выезде «Крылья Советов». Самарцы тоже проиграли два последних матча РПЛ и хотят улучшить настроение.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва
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06.05  18:00 Крылья Советов ... Динамо Москва 3.35 3.35 2.26
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