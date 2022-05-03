Широков: Не думаю, что сильно Захарян просел

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о игре футболиста «Динамо» Арсена Захаряна.

«Второй сезон для молодого игрока всегда является проверкой на прочность. И я бы не сказал, что Захарян сильно просел», – цитирует слова Захаряна «РБ Спорт». По мнению Широкова, игрок стал делать меньше ярких действий на поле. Помимо этого, с ним стали плотнее играть футболисты обороны, уже зная его манеру игры.

18-летний полузащитник в этом сезоне принял участие 29 матчах, забил шесть мячей и отдал восемь голевых передач во всех турнирах. Его стоимость согласно порталу transfermarkt составляет 12 миллионов евро.