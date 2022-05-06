Казарцев засчитал гол «Крыльев Советов» после видеопросмотра

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Крылья Советов» на «Самара Арене» принимают «Динамо».

В начале второго тайма хозяева убежали в быструю контратаку. Полузащитник Антон Зиньковский за счёт индивидуальных действий классно обыграл защитника и выкатил мяч на пустые ворота Владиславу Сарвели.

Однако, после взятия ворот главный арбитр встречи Василий Казарцев воспользовался помощью ВАР и засчитал гол.

Напомним, в первом тайме Максим Глушенков вывел хозяев вперёд. В конце первого тайма защитник «Динамо» Фернандо Бальбуэна сравнял счёт.

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