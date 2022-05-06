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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: «Я не могу объяснить, почему «Динамо» сдулось»

06 Мая 2022 • 22:13 Комментировать
Крылья Советов
5:2
Динамо Москва
окончен

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на разгромное поражение «Динамо» в матче 28-го тура РПЛ от «Крыльев Советов» (2:5).

«Динамо» сдулось — это не поддаётся объяснению и логике. Хотя я понимаю, почему так всё произошло. Когда оно проиграло «Уралу», а «Зенит» стал чемпионом — мне всё стало понятно», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, «Динамо» проиграло в третьем матче подряд в Российской премьер-лиге. Ранее команда Шварца уступила ЦСКА (0:1) и «Уралу» (2:3). «Бело-голубые» с 52 очками остались на второй строчке в турнирной таблице, но рискуют по итогам сезона-2021/22 остаться вовсе без медалей.

В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде против «Локомотива». Встреча пройдет 14 мая на «РЖД Арене».


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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Александр Мостовой РПЛ
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окончен Крылья Советов 5:2 Динамо Москва
07.05  14:00 Урал ... Спартак Москва 4.60 3.35 1.92
07.05  16:30 Зенит ... Химки 1.22 7.00 13.00
07.05  16:30 Нижний Новгород ... Ахмат 3.55 3.25 2.22
07.05  19:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.97 3.55 3.95
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