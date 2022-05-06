Александр Мостовой: «Я не могу объяснить, почему «Динамо» сдулось»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на разгромное поражение «Динамо» в матче 28-го тура РПЛ от «Крыльев Советов» (2:5).

«Динамо» сдулось — это не поддаётся объяснению и логике. Хотя я понимаю, почему так всё произошло. Когда оно проиграло «Уралу», а «Зенит» стал чемпионом — мне всё стало понятно», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, «Динамо» проиграло в третьем матче подряд в Российской премьер-лиге. Ранее команда Шварца уступила ЦСКА (0:1) и «Уралу» (2:3). «Бело-голубые» с 52 очками остались на второй строчке в турнирной таблице, но рискуют по итогам сезона-2021/22 остаться вовсе без медалей.

В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде против «Локомотива». Встреча пройдет 14 мая на «РЖД Арене».