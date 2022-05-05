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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ковтун: «У Шварца уже нет желания здесь работать»

05 Мая 2022 • 14:10 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
06.05 18:00

Бывший защитник «Динамо» и сборной России Юрий Ковтун прокомментировал информацию о том, что нынешний наставник «бело-голубых» Сандро Шварц намеревается покинуть команду летом нынешнего года.

Ранее сообщалось, что Шварц может возглавить берлинскую «Герту».

Ковтун считает, что немецкий специалист совершил серьёзный поступок, не покинув команду по ходу нынешнего сезона, но предположил, что у тренера больше нет интереса работать в России. Также Ковтун назвал главную цель «Динамо» на остаток сезона.

«Победа в Кубке России — важная задача. Если так закончить сезон, это будет очень достойно «Динамо» уже давно стремится к этому», — приводит слова Ковтуна «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Юрий Ковтун Сандро Шварц
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