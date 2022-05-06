Вальбуэна сравнял счёт в матче против «Крыльев Советов»

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Крылья Советов» на «Самара Арене» принимают «Динамо».

На 40-й минуте матча гости получили право пробить штрафной. Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сделал классную передачу в штрафную площадь, откуда защитник Фабиан Бальбуэна забил и сравнял счёт в матче.

Напомним, на 22-й минуте счёт открыл полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

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