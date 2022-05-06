Защитник «Црвены Звезды» Еракович не хочет переезжать в Россию

Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Еракович не собирается переходить в московское «Динамо» летом нынешнего года, сообщает «Metaratings».

По информации источника, для 21-летнего футболиста большое значение имеет возможность выступать в еврокубках, поэтому он не собирается рассматривать предложения из России и хочет продолжить карьеру в европейском клубе. Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» не планирует отпускать своего футболиста менее чем за 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Еракович провёл в составе сербской команды 37 матчей во всех турнирах, отметившись в них одной результативной передачей. Контракт серба с его нынешним клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2,5 миллиона евро.